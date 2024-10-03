Британія оголосила санкції проти білоруського "Альфа-банку"

Що передувало

Нагадаємо, британська влада вже неодноразово вводила санкції проти Білорусі через порушення прав людини в країні та підтримку Росії у війні проти України.

Зокрема, обмеження Лондон запроваджував 9 серпня цього року - у четверту річницю спірних президентських виборів 2020 року у Білорусі. Під санкціями опинилися сім фізичних та юридичних осіб.

Це, зокрема, були командири колоній, де утримували політичних в'язнів. Також йдеться про білоруські підприємства оборонного та військово-промислового сектору, вони підтримували російське вторгнення в Україну, надаючи своє обладнання.

Після запровадження санкцій ці компанії більше не можуть вести бізнес із британськими підприємствами.

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