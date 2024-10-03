UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Британія оголосила санкції проти білоруського "Альфа-банку"

Ілюстративне фото: Британія запровадила санкції проти "Альфа-банку" Білорусі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Британія розширила список санкцій. Туди увійшов білоруський "Альфа-банк", який підтримує владу РБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Британії.

Як зазначає Управління зі здійснення фінансових санкцій Британії, країна вирішила запровадити санкції, оскільки білоруський "Альфа-банк" отримував вигоду або підтримував уряд Білорусі, "здійснюючи бізнес у секторі, що має стратегічне значення для уряду Білорусі, а саме - у білоруському секторі фінансових послуг" .

Обмеження передбачають заморожування активів банку у Великій Британії, якщо їх там виявлять.

 

Що передувало

Нагадаємо, британська влада вже неодноразово вводила санкції проти Білорусі через порушення прав людини в країні та підтримку Росії у війні проти України.

Зокрема, обмеження Лондон запроваджував 9 серпня цього року - у четверту річницю спірних президентських виборів 2020 року у Білорусі. Під санкціями опинилися сім фізичних та юридичних осіб.

Це, зокрема, були командири колоній, де утримували політичних в'язнів. Також йдеться про білоруські підприємства оборонного та військово-промислового сектору, вони підтримували російське вторгнення в Україну, надаючи своє обладнання.

Після запровадження санкцій ці компанії більше не можуть вести бізнес із британськими підприємствами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Альфа-БанкБілорусьВеликобританія