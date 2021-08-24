Британия объявила о создании фонда "Партнерство за сильную Украину": какова его цель

Британский министр по делам европейского соседства Венди Мортон объявил в Киеве о создании Фонда "Партнерство за сильную Украину". К нему присоединились Британия, Канада, Швеция, Швейцария и США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство Британии в Украине.
Эти страны, как пояснили в британском посольстве, помогут Украине смягчить дестабилизирующее влияние России в южных и восточных регионах.
"Фонд имеет целью привлечь до 48 млн долларов от доноров в течение трех лет для предоставление технических консультаций власти, грантовых инвестиции, улучшение доступа к государственным услугам для жителей южной и восточной Украины", - заявили в посольстве.