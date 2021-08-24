Британія оголосила про створення фонду "Партнерство за сильну Україну": яка його мета

Британський міністр у справах європейського сусідства Венді Мортон оголосила у Києві про створення Фонду "Партнерство за сильну Україну". До нього долучилися Британія, Канада, Швеція, Швейцарія та США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство Британії в Україні.
Ці країни, як пояснили в британському посольстві, допоможуть Україні пом'якшити дестабілізуючий впливу Росії у південних і східних регіонах.
"Фонд має на меті залучити до 48 млн доларів від донорів протягом трьох років для надання технічних консультацій владі, грантових інвестиції, поліпшення доступу до державних послуг для мешканців південної та східної України", - заявили у посольстві.