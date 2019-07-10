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Британія оголосила про розробку революційної зброї

Новини » Промисловість    10.07.2019 - 18:09
Британія оголосила про розробку революційної зброї
Фото: нову зброю планують встановлювати на фрегати (wikimedia.org)

Розробка може стати "революцією на полі бою"

Міністерство оборони Великобританії оголосило про розробку нової перспективної зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт британського уряду.

Повідомляється, що технології спрямованої енергії, які будуть використовуватися у цій розробці, дозволять приводити зброю в дію без боєприпасів. Очікується, що нові системи озброєнь будуть випробувані у 2023 році на кораблях британського флоту та інших транспортних засобах. Інвестиції військового відомства Британії в цей проект складуть до 130 млн фунтів стерлінгів.

"Системи лазерної зброї використовують світлові промені високої енергії для націлювання і знищення дронів та ракет супротивника. Бездротова зброя призначена для руйнування і відключення комп'ютерів і електроніки супротивника", - йдеться в повідомленні британського Міноборони.

Нагадаємо, раніше в США провели перші випробування гіперзвукових бойових блоків. Військово-повітряні сили США провели успішні льотні випробування гіперзвукових бойових блоків з системою повітряного запуску ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon), носіями яких стали стратегічні бомбардувальники B-52 Stratofortress.

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