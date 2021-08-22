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Британія звернеться до Росії й Китаю для стримування талібів

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Лондон, Неділя 22 серпня 2021 12:34
Британія звернеться до Росії й Китаю для стримування талібів Фото: голова МЗС Британії Домінік Рааб (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Великій Британії доведеться звернутися до Росії й Китаю для стримування талібів. Зараз таліби контролюють Афганістан.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.

"Нам доведеться долучити такі країни, які потенційно мають стримувальний вплив на "Талібан", як-от Росія і Китай, навіть якщо це було б для нас некомфортно", - зазначив Рааб.

За даними міністерства оборони Великої Британії, починаючи з 13 серпня з допомогою британських військових з Кабула була евакуйована 3821 особа. Серед них співробітники посольства, британські громадяни, а також афганці, які співпрацювали з британською владою.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що Велика Британія готова працювати з "Талібаном".

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