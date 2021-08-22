Британія звернеться до Росії й Китаю для стримування талібів
Фото: голова МЗС Британії Домінік Рааб (GettyImages)
Великій Британії доведеться звернутися до Росії й Китаю для стримування талібів. Зараз таліби контролюють Афганістан.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DW.
"Нам доведеться долучити такі країни, які потенційно мають стримувальний вплив на "Талібан", як-от Росія і Китай, навіть якщо це було б для нас некомфортно", - зазначив Рааб.
За даними міністерства оборони Великої Британії, починаючи з 13 серпня з допомогою британських військових з Кабула була евакуйована 3821 особа. Серед них співробітники посольства, британські громадяни, а також афганці, які співпрацювали з британською владою.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що Велика Британія готова працювати з "Талібаном".