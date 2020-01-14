Британия обещает содействовать Украине в расследовании авиакатастрофы МАУ в Иране

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что Британия продолжит оказывать содействие Украине в расследовании авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посла.

Она поблагодарила украинские власти за профессиональную реакцию на информацию о сбитии самолета 8 января.

"Я очень благодарна властям Украины за оперативную и профессиональную реакцию на трагическое сбитии рейса PS752 МАУ в Иране. Великобритания продолжит оказывать содействие Украине в расследовании этой катастрофы", - написала Симмонс.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время в Лондоне (Великобритания) состоится встреча министров иностранных дел пяти стран, граждане которых погибли в катастрофе самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране 8 января.

Как известно, в авиакатастрофе погибли граждане Украины, Великобритании, Швеции, Канады и Германии, Ирана и Афганистана.

Авиакатастрофа в Иране произошла 8 января 2020 года. Лайнер компании МАУ выполнял международный рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, но через несколько минут после взлета упал в 15 километрах от аэропорта вылета. Жертвами катастрофы стали 176 человек, ответственность за катастрофу взял Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.