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Британия назвала Россию "критической угрозой" из-за новых подлодок

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Великобритания, Вторник 19 октября 2021 23:04
Британия назвала Россию "критической угрозой" из-за новых подлодок Фото: Николас Картер, начальник штаба обороны Великобритании (uk.gov)
Автор: Артур Родивилов

Начальник штаба обороны Великобритании Николас Картер назвал Россию "критической угрозой" для королевства. Москва наращивает разработку нового вооружения и подводных лодок.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Центра за новую американскую безопасность.

По словам высокопоставленного генерала, на фоне стремительного развития политических и военных технологий противники Великобритании стали не только заниматься разработкой новых видов вооружения для создания конкурентных преимуществ, но и активнее прибегать к дезинформации и использовать прокси-формирования для достижения необходимых результатов.

"В данном контексте стоит упомянуть Россию, которая, с нашей точки зрения, представляет критическую угрозу. И Китай, который является для нас хроническим системным вызовом", - сказал Картер.

Разработка Россией новых подводных лодок вынуждает Лондон реагировать на возникающие угрозы.

"Северная Атлантика - это регион, которым нам необходимо очень внимательно заниматься, учитывая подводные разработки России. Нет сомнений в том, что нам следует проводить курс на сдерживание", - отметил военачальник.

Как подчеркнул Картер, в связи с ростом напряженности международной политической ситуации Великобритания заинтересована в укреплении отношений с зарубежными партнерами в сфере обороны.

По этой причине Лондон выступает за идею формирования коалиций ad hoc, которые в зависимости от угрозы будут объединять различные страны-единомышленницы и где центральная роль будет уготовлена НАТО. В качестве примера подобного альянса генерал привел созданное недавно оборонное партнерство США, Великобритании и Австралии AUKUS.

При этом в перспективе, согласно Картеру, не исключено, что похожие союзы могут возникнуть и с участием черноморских стран.

"Это возможно. Есть же у нас пятисторонний формат по Украине с участием Великобритании, США, Канады, Польши и Литвы. Мы можем иметь такие коалиции, в рамках которых будем работать по темам, представляющим взаимный интерес", - сказал он.

Напомним, что Украина получит от Великобритании ракетное вооружение и военные корабли. При этом украинским верфям будут переданы технологии по их строительству.

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