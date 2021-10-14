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Украина получит ракетное оружие и военные корабли от Британии, - посол Пристайко

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Киев, Четверг 14 октября 2021 21:36
Украина получит ракетное оружие и военные корабли от Британии, - посол Пристайко Фото: Вадим Пристайко, посол Украины в Великобритании (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина получит от Великобритании ракетное вооружение и военные корабли. При этом украинским верфям будут переданы технологии по их строительству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко телеканалу "Дом".

"Четыре направления, которые усилят способность нашего военного флота будут реализованы (в рамках соглашения с Британией - ред.) И в ближайшее время будет объявлено об этом. Я убежден, что в ближайшее время будет приобретено два уже действующих корабля, они сразу пойдут в состав ВМС, будет начата работа по строительству двух военно-морских портов, будет начато строительство кораблей меньшего класса в Украине и Великобритании", - сказал посол.

По его словам, первый военный корабль для Украины построят в Великобритании, а затем технологии передадут украинским верфям. Первые корабли, которые британцы передадут Украине - это тральщики. Они помогут защитить побережье от минной угрозы.

"И наконец, что очень важно, мы получим ракетное оружие, которое поможет на реально усилить способности на море", - сказал Пристайко.

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Украина Великобритания Вадим Пристайко
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