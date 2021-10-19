Британія назвала Росію "критичною загрозою" через нові підводні човни

Про це пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію Центру за нову американську безпеку.

За словами високопоставленого генерала, на тлі стрімкого розвитку політичних і військових технологій противники Великобританії стали не тільки займатися розробкою нових видів озброєння для створення конкурентних переваг, а й активніше вдаватися до дезінформації і використовувати проксі-формування для досягнення необхідних результатів.

"У даному контексті варто згадати Росію, яка, з нашої точки зору, представляє критичну загрозу. І Китай, який є для нас хронічним системним викликом", - сказав Картер.

Розробка Росією нових підводних човнів змушує Лондон реагувати на загрози, що з'являються.

"Північна Атлантика - це регіон, яким нам необхідно дуже уважно займатися, враховуючи підводні розробки Росії. Немає сумнівів у тому, що нам слід проводити курс на стримування", - зазначив воєначальник.

Як підкреслив Картер, у зв'язку зі зростанням напруженості міжнародної політичної ситуації Великобританія зацікавлена в зміцненні відносин із закордонними партнерами у сфері оборони.

З цієї причини Лондон виступає за ідею формування коаліцій ad hoc, які в залежності від загрози будуть об'єднувати різні країни-однодумниці і де центральна роль буде уготована НАТО. Як приклад подібного Альянсу генерал навів створене нещодавно оборонне партнерство США, Великобританії та Австралії AUKUS.

При цьому в перспективі, згідно Картеру, не виключено, що схожі союзи можуть виникнути і за участю чорноморських країн.

"Це можливо. Є ж у нас п'ятисторонній формат по Україні за участю Великобританії, США, Канади, Польщі та Литви. Ми можемо мати такі коаліції, в рамках яких будемо працювати за темами, що становлять взаємний інтерес", - сказав він.