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Британія назвала Росію "критичною загрозою" через нові підводні човни

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Великобританія, Вівторок 19 жовтня 2021 23:04
Британія назвала Росію "критичною загрозою" через нові підводні човни Фото: Ніколас Картер, начальник штабу оборони Великобританії (uk.gov)
Автор: Артур Родивилов

Начальник штабу оборони Великобританії Ніколас Картер назвав Росію "критичною загрозою" для королівства. Москва нарощує розробку нового озброєння і підводних човнів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію Центру за нову американську безпеку.

За словами високопоставленого генерала, на тлі стрімкого розвитку політичних і військових технологій противники Великобританії стали не тільки займатися розробкою нових видів озброєння для створення конкурентних переваг, а й активніше вдаватися до дезінформації і використовувати проксі-формування для досягнення необхідних результатів.

"У даному контексті варто згадати Росію, яка, з нашої точки зору, представляє критичну загрозу. І Китай, який є для нас хронічним системним викликом", - сказав Картер.

Розробка Росією нових підводних човнів змушує Лондон реагувати на загрози, що з'являються.

"Північна Атлантика - це регіон, яким нам необхідно дуже уважно займатися, враховуючи підводні розробки Росії. Немає сумнівів у тому, що нам слід проводити курс на стримування", - зазначив воєначальник.

Як підкреслив Картер, у зв'язку зі зростанням напруженості міжнародної політичної ситуації Великобританія зацікавлена в зміцненні відносин із закордонними партнерами у сфері оборони.

З цієї причини Лондон виступає за ідею формування коаліцій ad hoc, які в залежності від загрози будуть об'єднувати різні країни-однодумниці і де центральна роль буде уготована НАТО. Як приклад подібного Альянсу генерал навів створене нещодавно оборонне партнерство США, Великобританії та Австралії AUKUS.

При цьому в перспективі, згідно Картеру, не виключено, що схожі союзи можуть виникнути і за участю чорноморських країн.

"Це можливо. Є ж у нас п'ятисторонній формат по Україні за участю Великобританії, США, Канади, Польщі та Литви. Ми можемо мати такі коаліції, в рамках яких будемо працювати за темами, що становлять взаємний інтерес", - сказав він.

Нагадаємо, що Україна отримає від Великобританії ракетне озброєння і військові кораблі. При цьому українським корабельням будуть передані технології з їхнього будівництва.

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