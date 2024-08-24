Британія навчає українських військових долати смуги перешкод, - Генштаб

"Військові долали близько двох десятків перешкод різної складності: окоп з умовним противником, задимлені траншеї, водні перешкоди, пересування небезпечною місцевістю, включаючи ліс, болото, інженерні загородження, виконання вправ стрільб після фізичних навантажень та інші перешкоди", - зазначили у Генштабі.

Крім того, під час руху на українських військових чекали пастки, а саме:

вибухові пристрої;

постійна стрільба над головою;

підрив мін та розтяжок;

крик і шум;

імітовані важкі поранення впродовж всієї смуги.

Випробування мають на меті навчити військових швидкому пересуванню, стрибкам у глибину, переповзанню, зістрибуванню, тощо. Ці заходи спрямовані на розвиток фізичних якостей, виховання психологічної стійкості, впевненості у своїх силах, рішучості та витримки.

"Інструктори та інструкторки Великої Британії максимально моделюють ситуації, що можуть виникнути на передовій, допомагаючи військовим адаптуватися до війни та отримати більш адекватну реакцію на складну обстановку", - резюмували у Генштабі.