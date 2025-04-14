Британія направила Україні майже 1 млрд доларів із заморожених активів РФ

Доходи від заморожених активів РФ

Нагадаємо, днями у Єврокомісії повідомили, що Україна отримає від Євросоюзу ще 2,1 млрд євро допомоги. Ці гроші - доходи від заморожених активів російського Центробанку. Це вже другий подібний транш. Перший було надано в липні 2024 року.

Окрім того, нещодавно стало відомо, що Україна отримала від ЄС 1 млрд євро доходів від російських активів. Кошти планується спрямувати на пріоритетні видатки держбюджету.

У березні в Україну надійшов перший транш від Великої Британії на 752 млн фунтів (970 млн доларів) від заморожених російських активів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.