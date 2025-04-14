Британия направила Украине почти 1 млрд долларов из замороженных активов РФ

Доходы от замороженных активов РФ

Напомним, на днях в Еврокомиссии сообщили, что Украина получит от Евросоюза еще 2,1 млрд евро помощи. Эти деньги - доходы от замороженных активов российского Центробанка. Это уже второй подобный транш. Первый был предоставлен в июле 2024 года.

Кроме того, недавно стало известно, что Украина получила от ЕС 1 млрд евро доходов от российских активов. Средства планируется направить на приоритетные расходы госбюджета.

В марте в Украину поступил первый транш от Великобритании на 752 млн фунтов (970 млн долларов) от замороженных российских активов.

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