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Британия направила истребители в Швецию и Финляндию для совместных учений

Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Британские Военно-воздушные силы направили в Швецию и Финляндию истребители для проведения совместных учений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.

Сообщается, что в скандинавские страны отправились истребители Typhoon FGR4 и F-35B Lightning. Британская сторона помимо учений рассматривает расширение своего присутствия в этом регионе.

Также сообщается, что развертывание британской авиации проходит по запросу принимающих стран. Самолеты уже провели боевые учения с финскими F-18 Hornets и шведскими Gripen.

"Финляндия и Швеция являются важными партнерами в области обороны, и мы приветствуем их заявки на вступление в НАТО, которые сделают альянс сильнее, поскольку мы сталкиваемся с новой угрозой в Европе. Эти развертывания подчеркивают нашу решимость укреплять это партнерство и обеспечивать беспрепятственную совместную работу наших сил", - отметил министр обороны Британии Бен Уоллес.

Напомним, на этой неделе Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО. Несколько стран-участниц оборонного альянса уже ратифицировали их.

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