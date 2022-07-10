Британія направила винищувачі до Швеції та Фінляндії для спільних навчань

Британські Військово-повітряні сили направили до Швеції та Фінляндії винищувачі для проведення спільних навчань.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сайт британського уряду.
Повідомляється, що до скандинавських країн вирушили винищувачі Typhoon FGR4 та F-35B Lightning. Британська сторона, крім навчань, розглядає розширення своєї присутності в цьому регіоні.
Також повідомляється, що розгортання британської авіації відбувається на запит країн, що приймають. Літаки вже провели бойові навчання з фінськими F-18 Hornets та шведськими Gripen.
"Фінляндія та Швеція є важливими партнерами в галузі оборони, і ми вітаємо їх заявки на вступ до НАТО, які зроблять альянс сильнішим, оскільки ми стикаємося з новою загрозою в Європі. Ці розгортання наголошують на нашій рішучості зміцнювати це партнерство та забезпечувати безперешкодну спільну роботу наших сил", - зазначив міністр оборони Британії Бен Воллес.
Нагадаємо, цього тижня Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО. Декілька країн-учасниць оборонного альянсу вже ратифікували їх.
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