Британия направила в Эстонию вертолеты Apache из-за угрозы от РФ

Великобритания направила в Эстонию пять военных вертолетов Apache в качестве сдерживающего фактора из-за угрозы от России. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Sky News.

Министр обороны страны Гэвин Уильямсон отметил необходимость размещения вертолетов в Эстонии.

"Действия России - это реальная угроза, и одна из причин, по которой мы развертываем пять Apache, заключается в нашей постоянной адаптации к меняющейся ситуации (с Россией, - ред.)" - заявил он.

Уильямсон уточнил, что в данном случае речь идет о единстве членов НАТО и что многие страны поддерживают решение Лондона.

Ранее эстонская разведка сообщала, что единственная серьезная угроза безопасности для Эстонии исходит от России, вооруженные силы которой практикуются для значительного военного конфликта с НАТО. В докладе подчеркивается, что Эстония является членом НАТО, и для России атаковать альянс со стороны прибалтийских стран будет легче.

Напомним, 20 февраля глава отдела по оборонным инвестициям ведомства Эстонии Кусти Сальм заявил, что Министерство обороны Эстонии ведет подготовку к войне.

РБК-Украина писало, министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что агрессивное поведение России ставит под угрозу международную безопасность и стабильность, что делает возможным возникновение новой войны в Европе. Он заявил, что наибольшая опасность идет от России, которая целенаправленно пытается подорвать единство Запада и международное сотрудничество в собственных интересах, используя для этого военные и экономические инструменты давления.