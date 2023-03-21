Британія надасть Україні снаряди зі збідненим ураном для Challenger 2

"Окрім надання Україні ескадрону основних бойових танків Challenger 2, ми забезпечимо боєприпаси, включаючи бронебійні снаряди, які містять збіднений уран", - сказала вона.

За її словами, такі снаряди мають високу ефективність для ураження сучасних танків і бронетехніки.

Нагадаємо, прем'єр Британії Ріші Сунак повідомляв, що танки Challenger 2 прибудуть в Україну в березні.

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