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Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги: що увійде

Фото: прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Уряд Великобританії виділив черговий пакет допомоги для України. Також, Сполучене Королівство та члени G7 нададуть новий транш військової підтримки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Британський уряд виділив 65 млн доларів для ремонту обладнання та створення військового реабілітаційного центру в Україні.

Також, у рамках нового траншу підтримки Велика Британія та члени G7 нададуть тисячі додаткових боєприпасів до Challenger 2, понад 70 бойових машин і транспорт для матеріально-технічного забезпечення.

У заяві уряду Британії йдеться, що ці програми фінансуватимуться через Комплексний пакет допомоги НАТО Україні.

Очікується, що усі члени G7 підпишуть спільну декларацію. У ній буде визначено, як союзники підтримуватимуть Україну протягом наступних років для припинення війни.

"Підтримка прогресу України на шляху до членства в НАТО в поєднанні з формальними, багатосторонніми та двосторонніми угодами та переважною підтримкою членів НАТО надішле сильний сигнал президенту Путіну та поверне мир у Європу", - сказав прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак.

Допомога Україні від Британії

Великобританії від початку повномасштабного російського вторгнення послідовно підтримує нашу країну. Зокрема першою анонсувала передачу нашим військовим сучасних західних танків та далекобійних ракет.

Також Британія стала лідером і щодо підготовки українських пілотів на західних винищувачах. Заступника міністра оборони Джеймс Хіппі зазначив, що навчання, під час яких планується натренувати 20 військових з України розпочнуться в серпні.

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ВеликобританіяДопомога Україні