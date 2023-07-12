Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги: що увійде

Уряд Великобританії виділив черговий пакет допомоги для України. Також, Сполучене Королівство та члени G7 нададуть новий транш військової підтримки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Британський уряд виділив 65 млн доларів для ремонту обладнання та створення військового реабілітаційного центру в Україні.
Також, у рамках нового траншу підтримки Велика Британія та члени G7 нададуть тисячі додаткових боєприпасів до Challenger 2, понад 70 бойових машин і транспорт для матеріально-технічного забезпечення.
У заяві уряду Британії йдеться, що ці програми фінансуватимуться через Комплексний пакет допомоги НАТО Україні.
Очікується, що усі члени G7 підпишуть спільну декларацію. У ній буде визначено, як союзники підтримуватимуть Україну протягом наступних років для припинення війни.
"Підтримка прогресу України на шляху до членства в НАТО в поєднанні з формальними, багатосторонніми та двосторонніми угодами та переважною підтримкою членів НАТО надішле сильний сигнал президенту Путіну та поверне мир у Європу", - сказав прем’єр-міністр Великобританії Ріші Сунак.
Великобританії від початку повномасштабного російського вторгнення послідовно підтримує нашу країну. Зокрема першою анонсувала передачу нашим військовим сучасних західних танків та далекобійних ракет.
Також Британія стала лідером і щодо підготовки українських пілотів на західних винищувачах. Заступника міністра оборони Джеймс Хіппі зазначив, що навчання, під час яких планується натренувати 20 військових з України розпочнуться в серпні.
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