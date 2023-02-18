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Британія надасть Україні далекобійні боєприпаси, - Сунак

Фото: прем´єр-міністр Великобританії Ріші Сунак (Getty Images)
Автор: Олена Черкасець

Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак заявив, що Лондон відправить Україні далекобійні боєприпаси та системи ППО.

Про це він сказав на безпековій конференції у Мюнхені, повідомляє РБК-Україна, з посиланням на відео, опубліковане Sky News.

"Нам потрібна військова стратегія щодо України. Володимир Путін думає, що Захід втомився від допомоги Україні, але це не так. Зараз саме час подвоїти нашу військову підтримку. Ми будемо постачати далекобійні боєприпаси та системи ППО", - наголосив Сунак.

Британський премʼєр вважає, що те, що поставлено на карту в цій війні, - це навіть більше, ніж безпека та суверенітет однієї нації.

"Вторгнення Росії, її огидні воєнні злочини та безвідповідальна ядерна риторика є симптомами ширшої загрози всьому, у що ми віримо", - йдеться у промові.

Сунак додав, що у лютому Велика Британія відправила до України стільки ж військової техніки, скільки за весь 2022 рік.

Нагадаємо, уряд Британії готовий підтримати ті країни, які ухвалять рішення щодо передачій літаків Україні.

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