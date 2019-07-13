Британия начала расследование утечки переписки посла в США

Британская полиция начала расследование обстоятельств утечки дипломатической переписки посла Британии в США Кима Дэррока, в которой содержалась критика в адрес президента США Дональда Трампа и его администрации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

Расследованием обстоятельств утечки писем займутся следователи из контртеррористического управления Скотланд-Ярда.

В письмах Дэррока, отправленных в посольство в период с 2017 года, было много критических высказываний в адрес американского президента и его администрации, также посол допускал возможность того, что финансисты из России могли давать деньги в долг Трампу или членам его семьи.

Ранее по факту утечки писем Дэррока Министерство иностранных дел Великобритании организовало внутреннее расследование.

Представитель британского МИД подтвердил изданию, что посол Великобритании в США в своих посланиях называл Трампа "неадекватным" и "уникально дисфункциональным".

После утечки президент США раскритиковал Кима Дэррока и премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, заявив, что США больше не намерены иметь дело с послом.

Напомним, 10 июля посол Великобритании в США Ким Дэррок подал в отставку после утечки дипломатической переписки, где он называл Трампа и его администрацию некомпетентными и непрофессиональными.