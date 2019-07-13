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Британія почала розслідування витоку листування посла в США

Новини » Політика    13.07.2019 - 03:39
Британія почала розслідування витоку листування посла в США
Фото: Кім Деррок (GettyImages)

Розслідуванням займуться слідчі з контртерористичного управління Скотланд-Ярду

Британська поліція почала розслідування обставин витоку дипломатичного листування посла Британії в США Кіма Деррока, в якому містилася критика на адресу президента США Дональда Трампа та його адміністрації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

Розслідуванням обставин витоку листів займуться слідчі з контртерористичного управління Скотланд-Ярду.

У листах Деррока, відправлених у посольство в період з 2017 року, було багато критичних висловлювань на адресу американського президента і його адміністрації, також посол допускав можливість того, що фінансисти з Росії могли давати гроші в борг Трампу або членам його сім'ї.

Раніше за фактом витоку листів Деррока Міністерство закордонних справ Великої Британії провело внутрішнє розслідування.

Представник британського МЗС підтвердив виданню, що посол в США в своїх посланнях називав Трампа "неадекватним" і "унікально дисфункціональним".

Після витоку президент США розкритикував Кіма Деррока і прем'єр-міністра Великобританії Терезу Мей, заявивши, що США більше не мають наміру мати справу з послом.

Нагадаємо, 10 липня посол Великої Британії в США Кім Деррок подав у відставку після витоку дипломатичного листування, де він називав Трампа і його адміністрацію некомпетентними і непрофесійними.

Посол Британії в США подав у відставку після критики Трампа США більше не будуть мати справу з послом Великобританії, - Трамп
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