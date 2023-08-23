Британія може оголосити ПВК "Вагнера" терористичним угрупованням, однак є умова

За словами міністра внутрішніх справ Суелли Браверман, вона готова оголосити приватну військову компанію Євгена Пригожина терористичною організацією після того, як чиновники завершать підготовку юридичної аргументації для оголошення.

ПВК "Вагнера"

Наприкінці червня ватажок ПВК "Вагнера" Пригожин намагався влаштувати бунт у Росії. Відкрито виступив проти диктатора Володимира Путіна та міністра оборони Сергія Шойгу, якого давно критикував.

"Похід" Пригожина завершився після того, як його найманці пройшли Ростов, Воронеж й майже дійшли до Липецької області. Після перемовин з Олександром Лукашенко ватажок ПВК заявив, що відводить своїх найманців. Зокрема частину "вагнерівців" після цього було передислоковано до Білорусі.

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольовано, втім як заявляють в Україні, Польщі та країнах Балтії, найманці можуть вдатись до провокацій. Тим часом як стверджує "Центр національного спротиву", згідно з даними білоруських партизанів, "вагнерівці" почали покидати країну через відсутність заробітку.