Британія має намір включити ПВК "Вагнера" до списку терористичних організацій

Уряд Британії має намір включити ПВК "Вагнера" до списку терористичних організацій, відповідний законопроект незабаром буде представлений у парламенті.

Про це заявила міністр внутрішніх справ Британії Суелла Браверман, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС .

"Дестабілізуюча діяльність ПВК "Вагнера" служить лише політичним цілям Кремля. Вони є терористами", - заявила Браверман.

За її словами, діяльність ПВК "Вагнера" в Україні та Африці створює загрозу глобальній безпеці.

Після визнання у Британії "Вагнера" терористичною організацією надання компанії будь-якої підтримки та публічне схвалення її діяльності стануть кримінальним злочином. Максимальне покарання за такі правопорушення становить 14 років ув'язнення.

Носіння символіки угруповання, визнаного терористичним, у Британії карається штрафом у розмірі до 5 тисяч фунтів, або тюремним ув'язненням на строк до шести місяців.

США визнали ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією

Сполучені Штати ще в січні 2023 року запровадили санкції проти приватної військової компанії "Вагнера" та визнали її міжнародною злочинною організацією. У список санкцій потрапила сама ПВК "Вагнера", а також голова Федеральної служби виконання покарань РФ у Тулі Іван Прокопенко.

Крім того, під американські санкції потрапили численні юридичні та фізичні особи на різних континентах, що підтримують військові операції групи "Вагнера".