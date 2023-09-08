Британія восени проведе саміт щодо продовольчої безпеки

"Сунак скаже, що світові лідери повинні ясно дати зрозуміти, що вихід російського диктатора Володимира Путіна з Чорноморської зернової ініціативи посилив глобальну ізоляцію Росії", заявили в офісі прем'єра Британії.

Угода, укладена після вторгнення Росії в Україну, дала змогу великому виробнику продовольчого зерна Україні безпечно експортувати зерно через Чорне море, але термін її дії закінчився в липні, що призвело до зростання світових цін на продовольство.

Хто буде присутній на саміті

В офісі Сунака заявили, що саміт із продовольчої безпеки відбудеться в Лондоні 20 листопада.

На ньому будуть присутні представники різних урядів, міжнародних організацій і компаній для вирішення причин відсутності продовольчої безпеки і недоїдання.

"Зернова угода"

У липні Росія заявила, що виходить із зернової угоди, яка дозволяла безпечно вивозити продовольство з портів Великої Одеси протягом року. У серпні Україна оголосила про відкриття у Чорному морі тимчасових коридорів для торгових суден.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган приїжджав до Володимира Путіна 4 вересня з метою відновити зернову угоду. Переговори закінчились невдачею.

Сьогодні стало відомо, що літаки Королівських ВПС захищають вантажні судна, що перевозять зерно з України, від атак Росії.