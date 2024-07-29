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Британія конфіскувала в олігарха РФ Авена майже мільйон доларів, - Bloomberg

Британія, Понеділок 29 липня 2024 17:23
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Британія конфіскувала в олігарха РФ Авена майже мільйон доларів, - Bloomberg Фото: російський олігарх Петр Авен (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Британія вперше успішно провела конфіскацію активів російського олігарха. Правоохоронці конфіскували в російського олігарха Петра Авена понад 750 тисяч фунтів стерлінгів (963 260 доларів США).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Керуючий майном російського бізнесмена Петра Авена погодився на конфіскацію майже 1 млн доларів, аби завершити майже дворічне розслідування британської поліції щодо ухилення від санкцій.

Представниця Національного агентства з боротьби зі злочинністю (NCA) Аннабель Дарлоу заявила, що тисячі фунтів стерлінгів готівкою, знайдені в особняку Авена за межами Лондона, були конфісковані відповідно до законодавства про доходи, отримані злочинним шляхом.

"Перша успішна конфіскація NCA коштів у межах розслідування можливого ухилення від санкцій є важливою віхою, яка повинна стимулювати подальші дії щодо забезпечення дотримання санкцій", – заявив старший радник з адвокатської діяльності в Spotlight on Corruption Джеймс Болтон-Джонс.

NCA звинуватило Авена в тому, що він був "прокремлівським олігархом", який придбав свої багатства в останні дні радянського режиму, однак його адвокати відкинули це звинувачення.

Згідно з рішенням суду гроші, які зберігалися на банківських рахунках у HSBC Holdings Plc і Monzo Bank Ltd., були конфісковані після того, як дружина Авена та керуючий його майном визнали, що ці кошти "або були майном, яке підлягає конфіскації, або були призначені для використання в протиправних діях".

Нагадаємо, що російський мільярдер Петро Авен тотрапив під санкції Європейського союзу 28 лютого 2022 року. Влада ЄС пояснила це рішення тим, що Авен має зв'язки в російських владних колах.

Сам мільярдер каже, що виступає проти режиму російського диктатора Володимира Путіна.

Детальніше про справу Авена, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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