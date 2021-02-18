Британия и Канада вводят санкции против военных из Мьянмы

Великобритания и Канада приняли решение ввести санкции против ряда бирманских военных, пришедших к власти в результате переворота. Санкции были введены из-за нарушений прав человека во время переворота.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Британии в Twitter.

"В координации с Канадой министр иностранных дел Британии Доминик Рааб сегодня объявил, что Великобритания ввела санкции против трех высокопоставленных лиц бирманского военного режима за их роль в нарушении прав человека во время переворота", - говорится в сообщении.

В свою очередь Канада вводит санкции против девяти военных из Мьянмы.

"Эти новые действия - часть более широких дипломатических усилий Канады, чтобы найти путь к позитивным изменениям в Мьянме", - заявил министр иностранных дел Канады Марка Гарно.