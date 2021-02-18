Британія і Канада вводять санкції проти військових з М'янми

Великобританія і Канада ухвалили рішення ввести санкції проти низки бірманських військових, які прийшли до влади в результаті перевороту. Санкції були введені з-за порушень прав людини під час перевороту.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Британії в Twitter.

"В координації з Канадою міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб сьогодні оголосив, що Великобританія ввела санкції проти трьох високопоставлених осіб бірманського військового режиму за їх роль у порушенні прав людини під час перевороту", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу Канада вводить санкції проти дев'яти військових з М'янми.

"Ці нові дії - частина широких дипломатичних зусиль Канади, щоб знайти шлях до позитивних змін в М'янмі", - заявив міністр закордонних справ Канади Марка Гарно.