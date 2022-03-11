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Еврокомиссия намерена удвоить военную помощь Украине

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Брюссель, Пятница 11 марта 2022 11:48
Еврокомиссия намерена удвоить военную помощь Украине Фото: Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Европейская комиссия намерена удвоить военную помощь ЕС Украине и предложила выделить еще 500 млн евро на эти цели. Заявление сделал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Все прекрасно понимают, что мы должны увеличить нашу военную поддержку Украине, - сказал он журналистам, прибыв на второй день встречи лидеров ЕС в Версале. - Я уверен, что лидеры одобрят эти деньги".

ЕС также рассматривает возможность введения дополнительных санкций в отношении российских олигархов и российской экономики, добавил Боррель.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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