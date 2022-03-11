Еврокомиссия намерена удвоить военную помощь Украине
Европейская комиссия намерена удвоить военную помощь ЕС Украине и предложила выделить еще 500 млн евро на эти цели. Заявление сделал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Все прекрасно понимают, что мы должны увеличить нашу военную поддержку Украине, - сказал он журналистам, прибыв на второй день встречи лидеров ЕС в Версале. - Я уверен, что лидеры одобрят эти деньги".
ЕС также рассматривает возможность введения дополнительных санкций в отношении российских олигархов и российской экономики, добавил Боррель.
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