Британія, Італія і Японія займуться розробкою винищувача шостого покоління

Британська компанія BAE Systems, італійська Leonardo і японська Japan Aircraft Industrial Enhancement відкривають спільне підприємство, на якому планують створити винищувач шостого покоління.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Edgewing .

Міжнародні гіганти в аерокосмічній галузі відкривають підприємство для фінальної розробки нових винищувачів у рамках спільної програми Global Combat Air Programme (GCAP).

Edgewing відповідатиме за проєктування і розробку бойового літака наступного покоління. Підприємство відіграватиме центральну роль у досягненні цілей програми GCAP, включно з введенням винищувачів в експлуатацію, запланованим на 2035 рік.

Також очікується, що воно встановить новий стандарт тристороннього промислового партнерства в Європі та Азії.

"Об'єднуючи сильні сторони наших талановитих людей у Великій Британії, Італії та Японії, ми не тільки створюємо бойову авіаційну систему нового покоління, а й прагнемо встановити новий глобальний стандарт партнерства, інновацій та довіри", - сказав колишній керуючий директор підрозділу Leonardo Aircraft Division Марко Зофф, який очолить Edgewing.

Зазначено, що компанія матиме операційні штаби та філії в кожній із країн-партнерів. Основна штаб-квартира розташовуватиметься у Великій Британії.

"Ми вітаємо запуск Edgewing, який є важливим кроком уперед у справді міжнародній спільній програмі розвитку. Я впевнений, що разом ми зможемо створити нову модель партнерства, яка сприятиме міжнародній інтеграції, взаємній довірі та спільній прихильності нашому майбутньому", - сказав гендиректор Міжнародної урядової організації GCAP Масамі Ока.