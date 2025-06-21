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Британия, Италия и Япония займутся разработкой истребителя шестого поколения

Суббота 21 июня 2025 06:28
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Британия, Италия и Япония займутся разработкой истребителя шестого поколения Иллюстративное фото: аэрогиганты создадут истребитель нового поколения (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Британская компания BAE Systems, итальянская Leonardo и японская Japan Aircraft Industrial Enhancement открывают совместное предприятие, на котором планируют создать истребитель шестого поколения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Edgewing.

Международные гиганты в аэрокосмической отрасли открывают предприятие для финальной разработки новых истребителей в рамках совместной программы Global Combat Air Programme (GCAP).

Edgewing будет отвечать за проектирование и разработку боевого самолета следующего поколения. Предприятие будет играть центральную роль в достижении целей программы GCAP, включая ввод истребителей в эксплуатацию, запланированный на 2035 год.

Также ожидается, что оно установит новый стандарт трехстороннего промышленного партнерства в Европе и Азии.

"Объединяя сильные стороны наших талантливых людей в Великобритании, Италии и Японии, мы не только создаем боевую авиационную систему нового поколения, но и стремимся установить новый глобальный стандарт партнерства, инноваций и доверия", - сказал бывший управляющий директор подразделения Leonardo Aircraft Division Марко Зофф, который возглавит Edgewing.

Отмечено, что компания будет иметь операционные штабы и филиалы в каждой из стран-партнеров. Основная штаб-квартира будет находиться в Великобритании.

"Мы приветствуем запуск Edgewing, который является важным шагом вперед в действительно международной совместной программе развития. Я уверен, что вместе мы сможем создать новую модель партнерства, которая будет способствовать международной интеграции, взаимному доверию и общей приверженности нашему будущему", - сказал гендиректор Международной правительственной организации GCAP Масами Ока.

Истребители шестого поколения

Напомним, в марте 2025 года президент США Дональд Трамп анонсировал американский истребитель шестого поколения. Он рассказал, что Соединенные Штаты начнут работать над созданием самолета F-47, который построит компания Boeing.

Примечательно, что в Китае за год до этого объявили о создании истребителя шестого поколения. А в декабре 2024 года в СМИ появилась информация, что КНР первой в мире сумела поднять такой самолет в воздух.

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