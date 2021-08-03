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Британия и Иран взаимно вызвали дипломатов после нападения на танкер

Автор: Артур Родивилов

Великобритания и Иран вызвали дипломатов из-за нападения на японский нефтяной танкер Mercer Street. Инцидент произошел у берегов Омана 29 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Ирану следует "признать последствия того, что они сделали", назвав инцидент "неприемлемым и возмутительным нападением на коммерческое судоходство".

Представитель министерства иностранных дел Саид Хатибзаде сказал, что обвинения в ответственности Ирана "противоречивые, ошибочные и провокационные".

Иран вызвал временного поверенного в делах Великобритании в Тегеране, а также главного посланника Румынии, чтобы выразить протест против обвинений.

Ранее глава Госдепа заявил, что Вашингтон уверен в причастности Ирана к нападению на израильский танкер, в результате которого погибли два человека.

Власти Ирана отрицают причастность к атаке и выдвинутые обвинения называют безосновательными.

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