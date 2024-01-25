Британія і Швеція приєдналися до коаліції дронів, - Міноборони

Зокрема, міністр оборони Швеції Поль Джонсон оголосив про це рішення під час засідання Контактної групи з питань оборони України 23 січня.

Також про намір приєднатися до коаліції - і стати її співлідером разом із Латвією - оголосила Велика Британія.

Коаліцію дронів та РЕБ створили Україна та Латвія. Рішення про це ухвалили під час візиту міністра оборони Латвії Андріса Спрудса до Києва. Тепер вона налічує чотири країни-учасниці.

Воювати повинні технології

За словами заступниці міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерини Чорногоренко, воювати мають технології, а не люди.

Вона зазначила, що коаліція дронів стане ще одним кроком до реалізації цієї ідеї. Це збереже багато життів.

"Посилення та розвиток виробництва безпілотних систем дасть змогу трансформувати армію та зробити новітні технології сьогоднішньою реальністю", - сказала вона.

Раніше Чорногоренко представила партнерам потребу України в безпілотних системах, засобах радіоелектронної боротьби та технологіях, що захищатимуть критичну інфраструктуру.

Коаліція дронів

На початку грудня міністр оборони України Рустем Умеров і його колега з Латвії Андріс Спрудс обговорили створення коаліції дронів.

За місяць Спрудс повідомив, що до ініційованої Латвією коаліції дронів, які передадуть Україні в рамках оборонної допомоги, приєднуються вже близько двадцяти країн.