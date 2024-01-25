RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Британия и Швеция присоединились к коалиции дронов, - Минобороны

Архивное фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Швеция и Великобритания сообщили, что присоединяются к недавно созданной коалиции дронов. Ее ранее создали Украина и Латвия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В частности, министр обороны Швеции Поль Джонсон объявил об этом решении во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины 23 января. 

Также о намерении присоединиться к коалиции - и стать ее солидером вместе с Латвией - объявила Великобритания.

Коалицию дронов и РЭБ создали Украина и Латвия. Решение об этом приняли во время визита министра обороны Латвии Андриса Спрудса в Киев. Теперь она насчитывает четыре страны-участницы.

Воевать должны технологии

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерины Черногоренко, воевать должны технологии, а не люди. 

Она отметила, что коалиция дронов станет еще одним шагом к реализации этой идеи. Это сохранит много жизней. 

"Усиление и развитие производства беспилотных систем позволит трансформировать армию и сделать новейшие технологии сегодняшней реальностью", - сказала она.

Ранее Черногоренко представила партнерам потребность Украины в беспилотных системах, средствах радиоэлектронной борьбы и технологиях, которые будут защищать критическую инфраструктуру.

Коалиция дронов

В начале декабря министр обороны Украины Рустем Умеров и его коллега из Латвии Андрис Спрудс обсудили создание коалиции дронов.

Через месяц Спрудс сообщил, что к инициированной Латвией коалиции дронов, которые передадут Украине в рамках оборонной помощи, присоединяются уже около двадцати стран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВеликобританияШвецияВойна в Украине