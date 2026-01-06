Британія і Франція домовилися про створення військових хабів по всій Україні, - Стармер

Стармер анонсував створення "військових хабів" в Україні після того, як він підтвердив, що Британія відправить свій контингент на українську територію для забезпечення майбутнього режиму припинення вогню. Така умова передбачена в декларації про наміри щодо розгортання сил в Україні.

Як пише Sky News, такі хаби будуть облаштовані, щоб забезпечити розгортання сил і будівництво захищених об'єктів для зберігання озброєнь і військової техніки на підтримку оборонних потреб України.

Прем'єр-міністр Британії також розкритикував російського диктатора Володимира Путіна за відмову взяти на себе зобов'язання щодо припинення війни.

"Ми продовжуватимемо чинити тиск на Росію... доти, доки вона не сяде за стіл переговорів сумлінно", - запевнив він.

Також Стармер додав, що мир в Україні зараз "ближче, ніж будь-коли".

"Найважчі етапи все ще попереду", - уточнив він.