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Британія хоче закупити для України ракети великої дальності

Фото: Британія хоче закупити для України ракети великої дальності (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Велика Британія хоче закупити для України сучасну зброю в рамках спеціального фонду. Зокрема, ракети великої дальності та обладнання, що забезпечує мобільність військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence24.

Як повідомляється, Міністерство оборони Британії опублікувало запит на інформацію про військове обладнання для використання українськими військовими, що фінансується з Фонду підтримки України.

Британські військові фахівці ставлять ряд обов'язкових вимог до ударних систем, які хочуть передати Україні. Ключовим запитом є ракети, що запускається з суші, землі та моря, з корисним навантаженням від 20 до 490 кг і дальністю польоту від 100 до 300 км.

Фонд підтримки України є ініціативою під керівництвом Великої Британії з внесками Ісландії, Норвегії, Швеції, Данії та Литви для швидкої закупівлі військового обладнання для України. У проектах у рамках цієї ініціативи також можуть брати участь організації з інших країн.

Загальна його вартість наразі становить понад 520 мільйонів фунтів стерлінгів. З цієї суми 200 мільйонів фунтів стерлінгів вже розподілено, в тому числі на безпілотні літальні апарати, розвідувальні системи й засоби протиповітряної оборони, а також запасні частини для існуючих транспортних засобів української армії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що Україна використовує на полі бою керовані ракети з більшою дальністю, ніж ракети HIMARS. Мова йде про комплекс "Вільха-М" ракети якої мають дальність польоту 110 км та боєголовку масою 220 кг.

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