Британія хоче посилити санкційний тиск на Іран: подробиці

Міністр сьогодні намітив нові дії щодо притягнення Ірану до відповідальності за погрози в бік Великої Британії та її партнерів. Йдеться про новий режим санкцій, який дасть Великій Британії більше повноважень для переслідування ключових осіб, які ухвалюють рішення в Ірані.

Що цьому передувало

Іран активізував свої зусилля з убивства або викрадення людей, яких вважають ворогами режиму за межами Ірану, зокрема у Великій Британії. Від початку 2022 року Велика Британія відреагувала на більш ніж 15 реальних погроз вбити або викрасти британців, чи жителів Великої Британії з боку іранського режиму.

"Режим публічно закликав до вбивства або захоплення цих осіб, а в деяких випадках затримував і переслідував їхні сім'ї в Ірані. Іранські спецслужби встановили тісні відносини з організованими злочинними угрупованнями у Великій Британії та по всій Європі, щоб розширити можливості своїх мереж", - йдеться у повідомленні.

Що дасть Британії новий санкційний режим проти Ірану

Новий режим санкцій значно розширить санкційні повноваження Великої Британії, створивши нові критерії, відповідно до яких можуть бути застосовані санкції до фізичних та юридичних осіб, зокрема:

діяльність іранського режиму, що підриває мир, стабільність і безпеку на Близькому Сході та в усьому світі;

використання і поширення зброї або збройових технологій з Ірану

підрив іранським режимом демократії, поваги верховенства закону і належного управління;

інші ворожі дії щодо Великої Британії та наших партнерів, які виходять від іранського режиму, включно з погрозами нашому народу, майну або безпеці.

Також Клеверлі наголосив, що іранський режим пригнічує власний народ, експортує кровопролиття в Україну (постачання дронів РФ, якими вона атакує Україну - ред.) і на Близький Схід.

Нові санкції проти Ірану

Велика Британія також оголосила про низку нових санкцій проти Ірану. До списку з 13 осіб та організацій, відповідальних за порушення прав людини. Мова йде про наступних посадовців:

Мурад Фатхі - генеральний директор в'язниць провінції Курдистан;

Мохаммед Хоссейн Хосраві - генеральний директор в'язниць провінції Систан і Белуджистан і колишній начальник в'язниці Захедан;

Хейдар Пасандіде - начальник центральної в'язниці Санандадж;

Мортеза Пірі, начальник в'язниці Захедан;

Абдол Хоссейн Хосров Панах - секретар Вищої ради культурної революції;

Согра Ходададі Таганакі - начальник жіночої в'язниці Карчак;

Сейєд Мохаммад Амін Агамірі - секретар Вищої ради Ірану з кіберпростору;

Муслем Моейн - глава кіберкомандування Басідж;

Вища рада культурної революції (SCCR). SCCR відповідає за загальну політику Ірану з культурних питань, включно з жіночим дрес-кодом. Відповідає за створення Поліції моральності Ірану, яка реалізує політику і порядок денний;

Вища рада з кіберпростору, Верховна рада з кіберпростору вважається вищим органом Ірану, що визначає інтернет-політику. Повідомляється, що під контролем органів безпеки і без громадського нагляду Верховна рада кіберпростору керує фільтрацією Інтернету в Ірані і визначає, які веб-сайти мають бути заблоковані;

Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Командування кіберзахисту, організація кіберрозвідки КВІР. Його роль включає в себе моніторинг і переслідування кіберзлочинів, а також "відстеження образи або наклепу на революційні цінності";

Центр із розслідування організованих злочинів брав участь у кіберопераціях проти політичних дисидентів в Ірані, унаслідок чого було заарештовано десятки кіберактивістів і веб-адміністраторів. Має близько 45 000 співробітників, основним завданням яких є моніторинг і збір інформації про людей, які виступають проти іранського уряду;

Академія Равіна навчає та ідентифікує новобранців для Міністерства розвідки Ірану (MOIS) і допомагає MOIS у кіберопераціях.

Санкції проти Ірану

Обмеження проти іранського режиму вводять країни Заходу за його антидемократичну діяльність, а також за постачання РФ зброї, яку потім використовують для ведення війни проти України.

Нещодавно повідомлялось, що країни Євросоюзу мають намір продовжити санкції проти Ірану за розробку та будівництво балістичних ракет, термін дії яких закінчиться у жовтні 2023 року.

Також Велика Британія та деякі інші європейські держави можуть оголосити про плани вперше від 2015 року порушити ядерну угоду з Іраном.