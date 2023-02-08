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Британія готується оголосили про навчання українських пілотів

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Лондон, Середа 08 лютого 2023 11:15
Британія готується оголосили про навчання українських пілотів Фото: прем'єр-міністр Великобританіїріші Сунак (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Велика Британія може розширити навчальну програму для українських військових. Зокрема, мова йде про пілотів винищувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Очікується, що сьогодні прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським оголосить про розширення програми підготовки українських військових.

До програми можуть включити підготовку пілотів винищувачів і морських піхотинців. Планується, що українських пілотів навчатимуть керувати сучасними винищувачами за стандартами НАТО.

Також, за даними британських ЗМІ, сьогодні Ріші Сунак оголосить про надання Україні зброї більшої дальності та пообіцяє прискорити постачання військової техніки.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський прибуде з робочим візитом до Великої Британії. Гарант зустрінеться з прем'єр-міністром та главою Міноборони Британії.

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