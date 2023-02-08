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Британия готовится объявить об обучении украинских пилотов

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Лондон, Среда 08 февраля 2023 11:15
Британия готовится объявить об обучении украинских пилотов Фото: премьер-министр Великобритании Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Великобритания может расширить обучающую программу для украинских военных. В частности, речь идет о пилотах истребителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

Ожидается, что сегодня премьер-министр Британии Риши Сунак во время встречи с президентом Владимиром Зеленским объявит о расширении программы подготовки украинских военных.

В программу могут включить подготовку пилотов истребителей и морских пехотинцев. Планируется, что украинских пилотов будут учить управлять современными истребителями по стандартам НАТО.

Также, по данным британских СМИ, сегодня Риши Сунак объявит о предоставлении Украине оружия большей дальности и пообещает ускорить поставки военной техники.

Напомним, сегодня стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский прибудет с рабочим визитом в Великобританию. Гарант встретится с премьер-министром и главой Минобороны Великобритании.

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