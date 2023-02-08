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Британія може передати Україні озброєння дальньої дії, - Sky News

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Середа 08 лютого 2023 11:05
Британія може передати Україні озброєння дальньої дії, - Sky News Фото: прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак та президент України Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

Під час запланованого візиту президента України Володимира Зеленського до Британії 8 лютого прем'єр-міністр Ріші Сунак може запропонувати передати Києву озброєння дальньої дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Сунак запропонує надати Україні засоби далекого радіусу дії, щоб "завадити Росії постійно завдавати ударів по цивільній та критично важливій інфраструктурі України", - повідомляє британський телеканал.

Крім того, Сунак хоче запропонувати розпочати "негайну" програму з підготовки морських піхотинців ЗСУ.

Велика Британія вже навчила 10 тисяч українських військовослужбовців за останні шість місяців і планує навчати ще 20 тисяч цього року.

Нагадаємо, раніше Sky News повідомив, що Зеленський сьогодні, 8 лютого, прибуде до Британії. Там він має намір зустрітися з прем'єром країни Ріші Сунаком та українськими військовими.

Також український президент виступить перед парламентом Великої Британії.

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