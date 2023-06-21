Британія готова підтримати спрощену процедуру вступу України до НАТО

Про це заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

Клеверлі зазначив, що Британія підтримає пропозицію про те, що Україні не потрібно буде проходити етап Плану дій щодо членства (ПДЧ) для вступу до військового альянсу.

Процес ПДЧ передбачає, що країни-кандидати отримують оцінки й поради в міру того, як вони здійснюють кроки, спрямовані на досягнення критеріїв НАТО в оборонній та інших сферах.

Якби Україна фактично пропустила такий етап, це поставило б її в одну категорію з новим членом Фінляндією. Для порівняння, Північна Македонія брала участь у 20-річній програмі до її вступу у 2020 році.

"Ми бачили, як Україна розвивається, і розвивається неймовірно швидко. Єнс Столтенберг на неформальному саміті міністрів закордонних справ НАТО сказав, що насправді багато вимог Плану дій щодо членства в Альянсі вже виконуються", - сказав Клеверлі.

Клеверлі додав, що Україні вдається успішно реформувати свої Збройні сили у ході повномасштабної війни з Росією.

"Я думаю, що позиція Британії була б дуже і дуже прихильною, якби ми відійшли від плану дій щодо членства, визнавши, що випадки як Швеції, так і Фінляндії не вимагали цього. Українці продемонстрували свою прихильність до реформи Збройних сил і проявили себе на полі бою. І я думаю, що всі союзники НАТО визнають це", - зазначив міністр.

Вступ України до НАТО

Україна розуміє, що зможе приєднатися до НАТО лише після завершення бойових дій. Проте країна хоче на саміті Альянсу у Вільнюсі, який пройду у липні, отримати політичне рішення щодо підтримки вступу до НАТО. Зокрема, як повідомляв міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, країна очікує на "графік вступу".

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна очікує запрошення до НАТО з відкритою датою на липневому саміті у Вільнюсі.

До вступу в Альянс Україна також розраховує отримати гарантії безпеки, які могли б запобігти можливому повторному нападу Росії.