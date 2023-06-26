Британія готова до низки сценаріїв після бунту Пригожина, - прем'єр

За його словами, Британія аналізує та відстежує перебіг подій у Росії після бунту Пригожина. При цьому країна перебуває в контакті з союзниками, щоб переконатися в координації дій.

Сунак розповів, що у вихідні він провів переговори про ситуацію в РФ з лідерами США, Франції та Німеччини.

"Поки що зарано з упевненістю передбачати, якими можуть бути наслідки, але, звичайно, ми готові, як і завжди, до низки сценаріїв", - підкреслив глава британського уряду.

Зазначимо, що така заява пролунала після того, як у ЗМІ з'явилися публікації щодо планів Британії готуватися до несподіваного розпаду Росії.

Спроба перевороту у Росії

Нагадаємо, минулого тижня Пригожин звинуватив російські війська в ударі по тилових таборах своїх найманців. Наказ нібито дав міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Вже 24 червня "вагнерівцям" вдалося зайти до Ростова і зайняти у місті військові об'єкти. Пізніше їхній рух продовжувався у бік Москви.

Але після переговорів з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком Пригожин заявив, що він припиняє свій бунт і почав повертати найманців назад.

Більш детально про ситуацію з Пригожиним можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.