Британия и Германия заявили о решительной поддержке нормандского формата

Великобритания и Германия решительно поддержали нормандский формат переговоров для решения вооруженного конфликта на востоке Украины. Лондон и Берлин также выступили за продолжение обсуждения минских соглашений.

Об этом говорится в совместной декларации , которую подписали главы МИД Великобритании и Германии Доминик Рааб и Хайко Маас.

"Мы решительно поддерживаем нормандский формат и продолжение обсуждения минского процесса с целью достижения мира и стабильности в регионе", - говорится в декларации.

В документе также подчеркивается поддержка суверенитета и территориальная целостность Украины. Кроме того, в заявлении отмечается необходимость проведения реформ в стране для укрепления государственных институтов.

"Вместе мы поддерживаем сложную повестку дня реформ в Украине", - сказано в декларации.