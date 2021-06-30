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Британия и Германия заявили о решительной поддержке нормандского формата

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Лондон, Среда 30 июня 2021 16:44
Британия и Германия заявили о решительной поддержке нормандского формата Фото: главы МИД Великобритании и Германии Доминик Рааб и Хайко Маас (коллаж РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Великобритания и Германия решительно поддержали нормандский формат переговоров для решения вооруженного конфликта на востоке Украины. Лондон и Берлин также выступили за продолжение обсуждения минских соглашений.

Об этом говорится в совместной декларации, которую подписали главы МИД Великобритании и Германии Доминик Рааб и Хайко Маас.

"Мы решительно поддерживаем нормандский формат и продолжение обсуждения минского процесса с целью достижения мира и стабильности в регионе", - говорится в декларации.

В документе также подчеркивается поддержка суверенитета и территориальная целостность Украины. Кроме того, в заявлении отмечается необходимость проведения реформ в стране для укрепления государственных институтов.

"Вместе мы поддерживаем сложную повестку дня реформ в Украине", - сказано в декларации.

Напомним, ранее в комментарии РБК-Украина для материала "Американская надежда. Могут ли США изменить ход переговоров по Донбассу" глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина намерена сделать все возможное для привлечения США к переговорам по мирному урегулированию на Донбассе.

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Донбасс Великобритания Германия Нормандский формат
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