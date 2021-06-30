Британія і Німеччина заявили про рішучу підтримку нормандського формату

Великобританія і Німеччина рішуче підтримали нормандський формат переговорів для вирішення збройного конфлікту на сході України. Лондон і Берлін також виступили за продовження обговорення Мінських угод.

Про це йдеться у спільній декларації , яку підписали глави МЗС Великої Британії та Німеччини Домінік Рааб і Хайко Маас.

"Ми рішуче підтримуємо нормандський формат і продовження обговорення Мінського процесу з метою досягнення миру і стабільності в регіоні", - йдеться в декларації.

У документі також підкреслюється підтримка суверенітету і територіальна цілісність України. Крім того, в заяві наголошується на необхідності проведення реформ в країні для зміцнення державних інститутів.

"Разом ми підтримуємо складний порядок денний реформ в Україні", - сказано в декларації.