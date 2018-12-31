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Британія і Франція домовилися посилити патрулювання Ла-Маншу

Новини » Політика    31.12.2018 - 04:15
Британія і Франція домовилися посилити патрулювання Ла-Маншу
Фото: мігранти (wikimedia.org)

Країни намагаються впоратися з потоком нелегальних мігрантів

Велика Британія і Франція домовилися про посилення спільного патрулювання і розширення системи стеження в Ла-Манші, щоб впоратися з потоком нелегальних мігрантів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Під час телефонної розмови міністр внутрішніх справ Британії Саджид Давід і його французький колега Крістоф Кастанер в неділю ввечері домовилися про спільний план дій.

План, зокрема, передбачає припинення діяльності організованих злочинних угруповань, що перевозять нелегальних мігрантів, а також роз'яснювальну роботу серед самих мігрантів з метою розповісти їм про ризики, що чекають при спробі перетнути Ла-Манш.

Нагадаємо, 30 грудня на південному сході Англії, на березі Ла-Маншу біля міста Кінгсдауна, виявили шістьох громадян Ірану, які прибули з французького боку  протоки на надувному човні. З початку минулого місяця вже понад 220 людей намагалися потрапити у Велику Британію з Франції таким чином, чим стурбовані обидві країни.

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