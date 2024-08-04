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Британія евакуювала родини співробітників посольства у Лівані, - ЗМІ

Неділя 04 серпня 2024 21:46
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Британія евакуювала родини співробітників посольства у Лівані, - ЗМІ Фото: прапор Британії (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Великобританія заявила, що відкликала та евакуювала родини співробітників посольства у Бейруті через нестабільну ситуацію з безпекою в Лівані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

"Ми глибоко стурбовані вкрай нестабільною ситуацією в галузі безпеки у Лівані", - заявив представник британського Міністерства закордонних справ.

Він зазначив, що до регіону направлені додаткові консульські співробітники, прикордонники та військовослужбовці.

Також представник МЗС повідомив, що країна тимчасово вивезла сім'ї посадових осіб, які працюють у британському посольстві у Бейруті. У той же час посольство продовжує виконувати основну роботу, включаючи надання послуг своїм громадянам.

Крім цього, на сторінці МЗС Британії в соцмережі Х опубліковано пост, в якому відомство закликає всіх громадян Великобританії "залишити Ліван зараз, поки комерційні маршрути ще доступні".

Нагадаємо, що у зв'язку із загостренням ситуації на Близькому Сході США, Британія та низка європейських країн закликали своїх громадян утриматися від поїздок до Лівану. А тим, хто перебуває там - виїхати всіма можливими способами.

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