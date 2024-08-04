Британия эвакуировала семьи сотрудников посольства в Ливане, - СМИ

Великобритания заявила, что отозвала и эвакуировала семьи сотрудников посольства в Бейруте из-за нестабильной ситуации с безопасностью в Ливане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel .

"Мы глубоко обеспокоены крайне нестабильной ситуацией в области безопасности в Ливане", - заявил представитель британского Министерства иностранных дел.

Он отметил, что в регион направленные дополнительные консульские сотрудники, пограничники и военнослужащие.

Также представитель МИД сообщил, что страна временно вывезла семьи должностных лиц, работающих в британском посольстве в Бейруте. В то же время, посольство продолжает выполнять основную работу, включая предоставление услуг своим гражданам.

Помимо этого, на странице МИД Британии в соцсети Х опубликован пост, в котором ведомство призывает всех граждан Великобритании "покинуть Ливан сейчас, пока коммерческие маршруты еще доступны".