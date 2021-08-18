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Британия эвакуировала из Афганистана более 2 тысяч беженцев

Автор: Сергей Пышкин

Великобритания эвакуировала 2052 беженцев из Афганистана. Еще 2 тысячи афганцев заполнили заявления о желании покинуть страну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, страна эвакуировала из Афганистана переводчиков и других людей, которые сотрудничали с военнослужащими.

"Мы гордимся тем, что приводим этих храбрых афганцев к нашим берегам", - отметил Джонсон.

Сейчас страна планирует эвакуировать до 5 тысяч афганцев, среди которых будут также женщины и дети. В долгосрочной перспективе Великобритания желает забрать из страны до 20 тысяч человек.

В конце Джонсон добавил, что правительство обещает не отправлять эвакуированных обратно в Афганистан, однако в Великобританию не будут пускать беженцев "без разбора".

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ВеликобританияАфганистан