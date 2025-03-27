Британія допоможе повертати викрадених РФ дітей додому, - ОП

"Завершуємо візит української делегації до Лондона зустріччю зі міністром у справах Європи, Північної Америки та заморських територій Стівеном Дауті, міністеркою юстиції Великої Британії Сарою Сакман та Парламентським заступником Державного секретаря міністерства юстиції Лордом Понсонбі", - зазначила Зарівна.

За її словами, це була справді конструктивна й фахова розмова. У ході перемовин йшлось про те, як Британія може посилити підтримку України на кожному з етапів: від пошуку та ідентифікації депортованих дітей, до їхнього повернення, реабілітації та довготривалої реінтеграції.

"Обговорили потребу у розширенні інструментів, які дозволять Україні відстежувати місцеперебування дітей та забезпечити безпечне повернення додому. Особливу увагу приділили питанням притягнення винних до відповідальності", - додала вона.

Також Зарівна подякувала Британії за вже надану допомогу: фінансування через Partnership Fund for a Resilient Ukraine, участь у Міжнародній коаліції для повернення дітей та підтримку у питаннях справедливості.