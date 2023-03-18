Британія допоможе Казахстану розвивати експортні маршрути в обхід Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Великобританії Джеймса Клеверлі, яку приводить Reuters.

Клеверлі зауважив, що у Британії цінують позицію Казахстану, який традиційно був тісно пов'язаний із РФ, щодо війни в Україні. Казахстан відмовився підтримати вторгнення Росії чи визнати її анексію українських територій.

"Великобританія високо цінує послідовну та принципову позицію Казахстану у підтримці територіальної цілісності України та ваше прагнення домогтися дозволу війни відповідно до статуту ООН", - сказав міністр.

Клеверлі, який зустрічався з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим та низкою інших високопосадовців, сказав, що він обговорював перебої з експортом казахстанської нафти, більша частина якого йде через Росію, і обговорював способи підтримки розвитку альтернативних маршрутів.

Існує маршрут, який проходить через Каспійське море, Азербайджан, Грузію та Туреччину і потребує значних інвестицій для збільшення його пропускної спроможності, хоча Казахстан уже почав перенаправляти туди деякі партії сирої нафти.