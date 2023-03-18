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Британія допоможе Казахстану розвивати експортні маршрути в обхід Росії

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Казахстан, Субота 18 березня 2023 19:54
Британія допоможе Казахстану розвивати експортні маршрути в обхід Росії Фото: міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Великобританія допоможе Казахстану розвивати експортні маршрути в обхід Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Великобританії Джеймса Клеверлі, яку приводить Reuters.

Клеверлі зауважив, що у Британії цінують позицію Казахстану, який традиційно був тісно пов'язаний із РФ, щодо війни в Україні. Казахстан відмовився підтримати вторгнення Росії чи визнати її анексію українських територій.

"Великобританія високо цінує послідовну та принципову позицію Казахстану у підтримці територіальної цілісності України та ваше прагнення домогтися дозволу війни відповідно до статуту ООН", - сказав міністр.

Клеверлі, який зустрічався з президентом Казахстану Касимом-Жомартом Токаєвим та низкою інших високопосадовців, сказав, що він обговорював перебої з експортом казахстанської нафти, більша частина якого йде через Росію, і обговорював способи підтримки розвитку альтернативних маршрутів.

Існує маршрут, який проходить через Каспійське море, Азербайджан, Грузію та Туреччину і потребує значних інвестицій для збільшення його пропускної спроможності, хоча Казахстан уже почав перенаправляти туди деякі партії сирої нафти.

Нагадаємо, що в останні тижні російські компанії завалили своїх казахстанських партнерів новими проханнями допомогти їм обійти західні санкції та імпортувати вкрай необхідні товари.

Казахстан вирішив закрити своє торгове представництво у Росії. Воно було відкрите у 2009 році.

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