Британия поможет Казахстану развивать экспортные маршруты в обход России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Великобритании Джеймса Клеверли, которое приводит Reuters.

Клеверли отметил, что в Британии ценят позицию Казахстана, традиционно тесно связанного с РФ, относительно войны в Украине. Казахстан отказался поддержать вторжение России или признать ее аннексию украинских территорий.

"Великобритания высоко ценит последовательную и принципиальную позицию Казахстана по поддержанию территориальной целостности Украины и ваше стремление добиться разрешения войны в соответствии с уставом ООН", - сказал министр.

Клеверли, встречавшийся с президентом Казахстана Касимом-Жомартом Токаевым и рядом других чиновников, сказал, что он обсуждал перебои с экспортом казахстанской нефти, большая часть которого идет через Россию, и обсуждал способы поддержки развития альтернативных маршрутов.

Существует маршрут, проходящий через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию и нуждающийся в значительных инвестициях для увеличения его пропускной способности, хотя Казахстан уже начал перенаправлять туда некоторые партии сырой нефти.