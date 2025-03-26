Британія докладе всіх зусиль для повернення українських дітей, - Стармер

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив, що його країна допоможе повернути викрадених українських дітей. Завтра він обговорить кроки розв'язання проблеми з президентом Франції Еммануелем Макроном
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.
Стармер повідомив, що завтра планує провести зустріч з французьким президентом. За його словами вони з Макроном хочуть обговорити подальші зусилля для забезпечення тривалого миру в Україні.
"Хочу привітати делегацію ініціативи Bring Kids Back UA на гостьовій трибуні. Викрадення українських дітей - це жахливий злочин, і Велика Британія докладе всіх зусиль, щоб повернути їх додому. Це різке нагадування, що будь-яке мирне врегулювання має передбачати притягнення Росії до відповідальності та за її ганебні дії", - підкреслив він.
Водночас Єрмак подякував прем’єр-міністру Британії, а також британському парламенту та народу за потужні слова підтримки й за принципову позицію.
"Викрадення українських дітей - це воєнний злочин. І саме зусилля таких партнерів, як Велика Британія, наближають момент, коли кожна дитина повернеться додому, а винні - відповідатимуть", - підсумував керівник Офісу президента.
Зауважимо, що Bring Kids Back UA це українська гуманітарна програма, що була створена за ініціативою президента України Володимира Зеленського ще у 2023 році.
Програма передбачає реінтеграцію депортованих дітей, їх соціалізацію, розвиток сімейних форм виховання, а також фіксацію злочинів та притягнення РФ до відповідальності за ці злочини, зокрема в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі.
Зауважимо, що днями радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц повідомив, що США обговорюють можливість повернення депортованих українських дітей як один із ключових кроків для зміцнення довіри.
Водночас і сам Стармер раніше цього місяця заявив, що справедливий мир має включати повернення в Україну депортованих дітей.
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